Demo Abschiebung Frankfurt: „Schenken Sie uns Schutz“

Rund 1000 Menschen demonstrieren in Frankfurt gegen die Abschiebung nach Afghanistan. Das Land sei nicht sicher.

Am Samstagabend sollte die zweite sogenannte Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan starten. Am 14. Dezember 2016 hatten mehrere hundert Menschen auf dem Frankfurter Flughafen versucht, die erste Abschiebung von 34 Menschen, die von Frankfurt nach Kabul fliegen sollten, zu verhindern. An diesem Samstag nun waren keine Aktionen am Flughafen geplant, stattdessen hatte der Afghan-Hindu-Kulturverein für den Nachmittag zu einer Demonstration eingeladen.

Auf der Kundgebung, die um 14 Uhr auf dem Platz vor der Alten Oper begann, sollte vor allem auch auf die gefährliche Situation der Hindus und Sikhs in Afghanistan hingewiesen werden. Wie die Polizei bestätigte, kamen rund 1000 Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, um zunächst in und später, bei einem Rundgang durch die Innenstadt mit Sprechchören einen sofort wirksamen Abschiebestopp zu fordern.

Vor dem Kriegsausbruch in Afghanistan hätten dort etwa 220 000 Hindus und Sikhs gelebt, jetzt würden dort noch etwa 1300 ausharren, sagte ein Redner. Sie würden von der Bevölkerung angegriffen, enteignet und ermordet. Es werde ihnen untersagt, die Toten durch eine Feuerbestattung zu ehren. Mädchen und Frauen würden die Tempel aus Angst vor Übergriffen nicht mehr verlassen. Die nach Deutschland geflüchteten Hindus und Sikhs hätten sich hier eingelebt. „Wir sind Teil der Gesellschaft geworden.“ Jetzt drohe der Krieg in Afghanistan „uns einzuholen“.

Demo gegen Abschiebung in Frankfurt Rund 1000 Menschen demonstrieren in Frankfurt gegen die Abschiebung nach Afghanistan. Das Land sei nicht sicher. Foto: Michael Schick

Jaganath Gardezi, der Vorsitzende des Frankfurter Hinduvereins betonte, dass die Hindus und Sikhs nicht aus finanziellen Gründen geflohen seien, sondern aus der Furcht vor Verfolgung. „Afghanistan ist nicht sicher.“ Vor allem religiöse Minderheiten wie Christen, Juden, Hindus und Sikhs seien tagtäglich Anschlägen ausgesetzt. Gardezi forderte die Politik auf, sich endlich mit der Wirklichkeit in Afghanistan auseinanderzusetzen und richtete eine Bitte an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière: „Schenken Sie uns Schutz!“

Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler, forderte einen sofortigen Abschiebestopp und ein Bleiberecht für alle: „Afghanistan ist für niemanden sicher.“ Jemanden dorthin zu bringen sei „unverantwortlich“ und „unmenschlich“. Abschiebungen könnten keine Antwort sein auf Rassismus und Rechtspopulismus: „Kein Mensch ist illegal.“

Zwei Vertreter des Flüchtlingsrats in Wiesbaden, die sich mit „Tina und Daniel“ vorstellten, kritisierten die Praxis, geflüchtete Menschen nach ihrer „Bleibeperspektive“ zu unterscheiden. Es gebe keine guten und schlechten, richtigen und falschen Flüchtlinge. Die von einer Abschiebung Bedrohten würden oft schon mehrere Jahre in Deutschland leben. Nach Angaben aus dem Bundesinnenministerium verfügen rund tausend Afghanen über keine Duldung und sind zur Ausreise verpflichtet.

Bevor sich der Demonstrationszug über die Freßgass’ in Richtung Hauptwache in Bewegung setzte, erinnerte ein Sprecher noch schnell an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und wie man beim Public Viewing im Tempel zur deutschen Mannschaft gehalten und gejubelt habe, als das Tor von Mario Götze fiel.