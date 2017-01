Flüchtlinge aus Afghanistan: Abgeschobene Afghanen erreichen Kabul

Eine Maschine mit aus Deutschland abgeschobenen Afghanen trifft am Dienstag in Kabul ein. Die erste Abschiebeaktion des Jahres hat die Debatte darüber erneut angeheizt.

Am Montag verdichten sich die bereits seit Ende vergangener Woche kursierenden Gerüchte zur Gewissheit. Vier Tage zuvor hatten die Deutsche Presse-Agentur und die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl unter Berufung auf afghanische Regierungskreise berichtet, dass die nächste Sammelabschiebung nach Kabul Anfang dieser Woche erfolgen solle. Von bis zu 50 Menschen, die in das kriegsgeschüttelte Land am Hindukusch abgeschoben werden sollen, war die Rede. Wann genau die „Rückführung“ erfolgen sollte, war noch unklar. Und auch ob der Abschiebeflug wie zuletzt im Dezember 2016 vom Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt starten würde, stand da noch nicht mit Sicherheit fest.

Am Montagvormittag dann erreichen Pro Asyl allerdings die ersten Berichte aus Bayern, wonach mindestens fünf afghanische Staatsbürger bereits von der Polizei abgeholt worden seien. Aus Regierungskreisen in Kabul verlautbart, dass man dort mit der Ankunft eines Abschiebeflugs am Dienstagmorgen rechnet. Pro Asyl und unabhängige Quellen aus dem Umfeld des Frankfurter Flughafens erklären, dass sie davon ausgehen, dass dieser am Montagabend um 20.30 Uhr vom Rhein-Main-Flughafen aus starten wird. Eine Bestätigung von offizieller Stelle bleibt bis zum Schluss aus.

Die Direktion der Bundespolizei am Flughafen verweist auf das Bundesinnenministerium. Dort erklärt man, dass man sich nicht vorab zu „solchen Maßnahmen“ äußere, sondern erst nach deren Durchführung.

Untertauchen unterbinden

Das Innenministerium will den Betroffenen möglichst wenig Gelegenheit zum Untertauchen bieten. Zudem weiß man auch in Berlin, dass die Abschiebungen nach Afghanistan alles andere als unumstritten sind. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) kam erst unlängst in einer Einschätzung zu dem Ergebnis, dass das gesamte Staatsgebiet Afghanistans von einem „innerstaatlichen bewaffneten Konflikt“ im Sinne des europäischen Flüchtlingsrechtes betroffen sei.

Auf diese Lageeinschätzung verweisen auch Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband, die am Montag erneut einen Abschiebestopp für afghanische Flüchtlinge forderten. Die Rückführung bezeichneten die beiden Organisationen als „zynisch“.

In den afghanischen Gemeinden in Deutschland wächst derweil die Unruhe. Dies insbesondere unter jenen afghanischen Staatsbürgern, die einer ethnischen oder religiösen Minderheit angehören.

„Keiner versteht unsere Problematik“, beschwert sich Jaganat Gardezi, Vorsitzender des Afghan Hindu Kulturvereins. Die religiösen Minderheiten der Hindus und Sikhs seien in Afghanistan ständiger Verfolgung ausgesetzt. „Dennoch wirft uns die Politik alle in einen Topf“, so Gardezi. Allein in Frankfurt rechneten seinen Informationen nach 15 Sikh- und Hindu-Familien aus Afghanistan mit ihrer baldigen Abschiebung.

Wer genau am Montagabend im Flug nach Kabul sitzt, darüber entscheiden die einzelnen Bundesländer. 10 300 Afghanen werden derzeit in Deutschland geduldet. Gegen die letzte Sammelabschiebung am 14. Dezember hatten mehrere Hundert Menschen am Flughafen demonstriert. Auch für Montagabend wurden Proteste angekündigt.