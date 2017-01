Flüchtlinge in Frankfurt: 38 Geflüchtete in Ausbildung gebracht

Die Unternehmensinitiative Biff, die sich um die berufliche Integration von Flüchtlingen kümmert, zieht nach dem ersten Projektjahr Bilanz. Berater und Zugewanderte müssen danach viele Hürden überwinden.

Als am Dienstagabend die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Frankfurt zum Jahresempfang lud, da war auch Maga Traore vor Ort. Als Mitarbeiter des Dienstleistungskonzerns Wisag, wie er am nächsten Morgen erzählt. Seit November absolviert der 21-Jährige eine Ausbildung im Bereich Schutz und Sicherheit. Angebahnt hatte sich das Ausbildungsverhältnis zwischen dem jungen Mann aus der Elfenbeinküste und der Wisag über das Programm „Biff – Berufliche Integration von Flüchtlingen in Frankfurt“, das nun ins zweite Jahr startet. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Firma“, sagt Traore.

Eigentlich hatte der 21-Jährige seine Ausbildung bereits im September beginnen sollen. Das war der Stand bei der Auftaktpressekonferenz im Mai 2016, als Traore kurz vor seinem Hauptschulabschluss stand. Dass sich der Ausbildungsbeginn dann mangels Arbeitserlaubnis bis November verzögerte, zeigt die Hürden, die es bei der Arbeitsintegration Geflüchteter zu überwinden gilt. „Man wird ein klein wenig demütig“, bilanziert Fraport-Arbeitsdirektor Michael Müller das erste Jahr des Berufsförderprogramms.

320 Geflüchtete hatten anfangs Interesse signalisiert, 142 davon Berufe-Camps bei den beteiligten Unternehmen besucht, um sich mit verschiedenen Berufsfeldern vertraut zu machen. Am Ende, so Müller, hätten 38 junge Menschen in ein Ausbildungsverhältnis vermittelt werden können, davon 20 bei den an Biff beteiligten Arbeitgebern. Zu denen gehören neben Flughafenbetreiberin Fraport und der Wisag auch Fresenius, die Entsorgungsgesellschaft FES, Dachser, Mainova Stadtwerke und VGF, die Stadt Frankfurt und der Hessische Rundfunk. Zudem sind die IHK, die Bundesagentur für Arbeit und die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (GjB) an der im September 2015 gegründeten Gemeinschaftsinitiative beteiligt.

Das Programm bietet nach Beratung und Berufsorientierung die Chance, eine Ausbildung zu beginnen, sich auf diese mit Einstiegsqualifikationen vorzubereiten oder mit einer drei- bis sechsmonatigen betrieblichen Qualifikation den Berufseinstieg anzugehen. Das Angebot reicht von handwerklichen über technische und kaufmännische bis hin zu Dienstleistungsberufen.

Petra Lölkes von der GjB begründete die vergleichsweise geringe Azubi-Quote damit, dass zunächst sehr breit für das Programm geworben worden sei. Für 2017 habe man nun ein Mindestsprachniveau festgelegt, denn mangelnde Deutschkenntnisse seien ein Grund gewesen, dass viele Interessierte zunächst in Sprachkurse und andere Maßnahmen hätten vermittelt werden müssen.

Das Programm Für Biff bewerben können sich zugewanderte Menschen von 16 bis 27 Jahren. Voraussetzungen sind eine Bleibeperspektive im Raum Frankfurt/Rhein-Main, mindestens eine Dul-dung oder Aufenthaltsgestattung und Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1. Die Anmeldung erfolgt über die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung, www.gjb-frankfurt.de, Telefon 069 /204 574 1-17 oder -09. Für die im Herbst beginnenden Einstiegsqualifi-kationen und Ausbildungen bieten die Unternehmen rund 95 Plätze an. Die ersten Berufecamps starten Ende Februar, danach folgt ein Auswahlverfahren. msa « zurück 1 | 1 weiter »

Auch IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Gräßle betonte, dass es unter den Geflüchteten „einen hohen Qualifizierungsbedarf“ gebe. Die Integration der Zugewanderten in den Arbeitsmarkt sei daher „trotz der hervorragenden Wirtschaftslage“ im Rhein-Main-Gebiet „eine gewaltige Aufgabe“, für die eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden unerlässlich sei. An Biff-Schirmherr Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gewandt sagte Gräßle, diese funktioniere in Frankfurt bereits gut. Gleichwohl gebe es noch Handlungsbedarf. So müssten Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützt werden. Zudem drang Gräßle auf einen Duldungsstatus für Geflüchtete, die eine Einstiegsqualifizierung absolvieren.

Neben dem Biff-Programm gibt es noch weitere Bemühungen zur Arbeitsmarktintegration in der Region. So hatten Anfang Dezember rund 900 Geflüchtete bei einer „Zukunftsmesse“ in der IHK Kontakt zu rund 50 Unternehmen aufnehmen können. Gräßle sagte am Mittwoch, die Messe habe ersten Auswertungen zufolge zu mehr als 500 Bewerbungsgesprächen sowie 289 Praktika, 69 Einstiegsqualifikationen und 13 Direkteinstellungen geführt.