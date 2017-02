Flüchtlinge in Frankfurt: Integrationsprojekt stärken

Der „Verein beramí – berufliche Integration“ hilft Ehrenamtlichen, die sich für die Integration von Flüchtlingen in Frankfurt engagieren, ihre Arbeit zu professionalisieren.

Ehrenamtliches Engagement für Integration unterstützen – das ist das Ziel eines neuen Modellprojekts, das der „Verein beramí – berufliche Integration“ am Donnerstagabend in Frankfurt vorgestellt hat. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat „beramí“ zu einem von bundesweit 14 „Houses of Resources“ ernannt. Als ein solches Ressourcen-Haus kann der eigentlich im Bereich der Arbeitsmarktintegration wirkende Verein nun drei Jahre lang Ehrenamtlichen helfen, ihr Engagement in nachhaltige Strukturen zu überführen und zu professionalisieren.

Angesprochen seien Initiativen, Vereine und Migrantenselbstorganisationen, „die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement integrativ wirken“, erläuterte Cornelia Goldstein von „beramí“. Das hessenweit einzige House of Resources in Frankfurt könne ihnen beispielsweise helfen, Schulungen für Ehrenamtliche zu organisieren, Referentinnen oder Referenten zu finden oder Förderanträge zur Projektfinanzierung zu stellen. Möglich sei es außerdem, für Veranstaltungen Geräte wie Beamer, Kamera oder Laptop, Pinnwände oder Moderationskoffer auszuleihen sowie für Veranstaltungen Räume zu finden oder je nach Verfügbarkeit auch die „beramí“-Räume in Bornheim zu nutzen. „Unser Ziel ist es, besonders Initiativen ohne Rechtsform dabei zu unterstützen, einen Verein zu gründen und sie in die Lage zu versetzen, sich zu professionalisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln“, sagte Goldstein.

House of Resources Der „Verein beramí – berufliche Integration" ist eines von bundesweit 14 „Houses of Resources", die aus Mitteln des Bundesinnenministeriums gefördert werden, um ehrenamtliches Engagement zur Integration zu unterstützen. Initiativen, Vereine und Gruppen aus dem Rhein-Main-Gebiet können sich mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf an das House of Resources wenden und ein Gespräch vereinbaren: Projektleiterin Susanne Zastrau, Telefon 069 /913 010 34 oder E-Mail: zastrau@berami.de. Weitere Infos unter www.hores-rhein-main.de.

Aus den vom Bundesinnenministerium zur Verfügung gestellten Projektmitteln von 40 000 Euro könne das House of Resources zudem auch kleinere Beträge im Rahmen einer sogenannten Mikroprojekt-Förderung selbst finanzieren, so Goldstein. Seit Beginn des Projekts im September hat das Frankfurter Ressourcenhaus so beispielsweise bereits das Essen für ein vom afghanischen Frauenverein Zan organisiertes Begegnungsfest zwischen Geflüchteten und Flüchtlingshelferinnen und -helfern finanziert oder den Offenbacher Verein Crom dabei unterstützt, rumänische Einwanderinnen und Einwanderer über das deutsche Krankenkassensystem zu informieren.

Rund 40 engagierte Flüchtlingsinitiativen und Migrantenvereine lauschten Goldsteins Ausführungen am Donnerstag interessiert und äußerten erste Projektideen und Unterstützungsbedarf. Mariame Sow etwa, die unter anderem für den Verein „Forward Germany“, der sich schwerpunktmäßig gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzt, am Treffen teilnahm, äußerte die Hoffnung, „dass das House of Resources vor allem kleine Vereine stärkt, ihre partizipativen Aufgaben wahrnehmen zu können“. Vielen Migrantenselbstorganisationen, beispielsweise aus der afrikanischen Community, fehle es an Räumen oder Zugang zu struktureller Förderung. Sie gelte es, zu stärken.

Andere Initiativen, etwa „Wir in Rödelheim“, äußerten konkrete Projektideen. So stellten Beate Gott und Torsten Schulte ihre Pläne für ein Begegnungscafé „für Alt- und Neurödelheimer“ vor, weil es in den Geflüchtetenunterkünften im Stadtteil oft an Begegnungsräumen fehle. „Vielleicht kann das House of Resources uns helfen, an Fördermittel zu gelangen.“