Flüchtlinge in Frankfurt: Unfreiwillig nach Afghanistan

Ahmad Shakib Pouya reist auf Druck der Behörden aus Deutschland aus. Das Schicksal des Afghanen, der vor den Taliban fliehen musste, hat Schlagzeilen gemacht.

Die Hoffnung stirbt in dem Moment, als sich Ahmad Shakib Pouya am Freitagnachmittag in die Schlange vor dem Sicherheits-Check am Frankfurter Flughafen einreiht. Es gibt kein Zurück mehr. Dahinter befindet sich das Gate, dahinter wiederum das Flugzeug, das ihn nach Afghanistan bringen wird – in das Land, aus dem er vor knapp sechs Jahren geflohen ist. Pouya verlässt Deutschland von sich aus, aber keinesfalls freiwillig. Ginge er nicht selbst, würden die deutschen Behörden ihn abschieben, wie sie es bereits einmal versucht haben.

Im Dezember 2016 hatte die Frankfurter Rundschau über den Fall des 33-jährigen Ahmad Shakib Pouya berichtet – nicht als einziges Medium. Das Schicksal des Afghanen, der vor den Taliban fliehen musste, nachdem diese einen Bombenanschlag auf seine Familie verübt hatten, hat Schlagzeilen gemacht. Im März 2011 war er nach Deutschland gekommen. Im April 2012 wurde sein Asylantrag abgelehnt. Danach wurde Pouya geduldet – eine Arbeitserlaubnis erhielt er nie.

Einen gewissen Bekanntheitsgrad geniest Pouya dennoch. Als Liedermacher und Künstler ist er für seine islamismus-kritischen Lieder bekannt. Daneben engagierte er sich in Augsburg, wo er bis zuletzt lebte, beim Integrationsprojekt „Grandhotel Cosmopolis“, in mehreren Musikprojekten für Flüchtlinge, war zu Gast beim Bürgerfest des Bundespräsidenten. Ehrenamtlich arbeitete er als Dolmetscher unter anderem in Frankfurt. Die IG Metall hält hier in ihrer Beratungsstelle seit einem Jahr eine Stelle für Pouya frei, die er jedoch aufgrund der fehlenden Arbeitserlaubnis nicht antreten konnte. In vielen Medienberichten wird Pouya als ein „Musterbeispiel für Integration bezeichnet“. Bleiben durfte er dennoch nicht.

Bereits am 14. Dezember standen Polizeibeamte vor seiner Wohnung in Augsburg und der seiner Frau in Frankfurt. Am selben Tag startete von Frankfurt aus ein Abschiebeflug nach Kabul mit 34 Menschen an Bord. Dass es nicht 35 waren, lag nur daran, dass Pouya zufällig nicht zu Hause war. Der Versuch der Abschiebung kam für ihn überraschend, da er davon ausging, dass sein Fall von der Härtefallkommission des bayerischen Innenministeriums geprüft wird.

Aus einem Schreiben eines Mitglieds der Härtefallkommission, das der FR vorliegt, geht jedoch hervor, dass dieses Verfahren bereits mit der versuchten Abschiebung beendet wurde. Zudem liegen nach Auskunft des bayerischen Innenministeriums dem Landtag in München derzeit drei Petitionen zum Fall Pouya vor. Diese hätten Vorrang vor dem Verfahren der Härtefallkommission.

Allerdings entfalten sie keine aufschiebende Wirkung. Was bedeutet, dass Pouya weiterhin ausreisepflichtig ist. Nur der bayerische Innenminister hätte die Ausreisepflicht noch aussetzen können – was er jedoch nicht tat.

Abschiebeflüge nach Afghanistan Ein weiterer Abschiebeflug nach Kabul ist nach Informationen von Pro Asyl bereits für Anfang kommender Woche geplant. Die Organisation beruft sich dabei auf Informationen aus afghanischen Regierungskreisen, die ihr vorlägen. Demnach sei die Sammelabschiebung von bis zu 50 afghanischen Staatsbürgern geplant. Dass der Flug wie zuletzt auch vom Flughafen Rhein-Main starten werde, sei noch nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich. Von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) fordert Pro Asyl, die Abschiebungen zu stoppen. Der Minister nehme die Einschätzung der Sicherheitslage durch das UN-Flüchtlingshilfswerk, die ganz Afghanistan als von einem bewaffneten Konflikt betroffen einstuft, nicht zur Kenntnis. Der Forderung schloss sich auch die Linke im hessischen Landtag an. In einer Pressemitteilung ist von einer „menschenfeindlichen Politik" die Rede. dmj

Im bayerischen Innenministerium wirft man Pouya zudem vor, seine eigene Ausreise hintertrieben zu haben. Eine Abschiebung sei nur nicht erfolgt, weil Pouya keinen afghanischen Pass habe vorlegen können. Als er im April 2016 heiraten wollte, sei dieser jedoch beim Standesamt in Hanau vorgelegt und der zuständigen Ausländerbehörde übermittelt worden. Aus Sicht der Behörden bestand damit kein Abschiebehindernis mehr.

„Uns wurde immer signalisiert, dass an einer politischen Lösung gearbeitet wird“, sagt Bianka Huber von der IG Metall, die Pouya betreut hat. Doch diese blieb aus. Huber hat Pouya am Freitag zum Flughafen begleitet. Er selbst hatte schon im Dezember angekündigt, im Fall der Fälle selbstständig auszureisen. „Ich hoffe, so bald wie möglich wieder in Deutschland zu sein“, sagte er am Freitagabend.