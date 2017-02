Integration durch Musik: Hijaz trifft den Ton

Begegnung über Musik: Hijaz Hashimi lernt Geige. Musikstudentin Sophia Stiehler ist eine von rund 25 ehrenamtlichen Lehrkräften im Projekt „For All People“. Foto: Michael Schick

Die Frankfurter Initiative „For All People“ organisiert Musikunterricht für junge Geflüchtete, die so mit jungen Frankfurterinnen und Frankfurtern in Kontakt kommen. Über die Crowdfunding-Initiative „KulturMut“ wirbt das Projekt nun um Spenden.

Der Klang der Violine hat es Hijaz Hashimi sofort angetan. „Ich mag den Ton“, sagt der 18-Jährige. In Afghanistan habe er niemanden gekannt, der Geige gespielt habe. Auf Hochzeiten sei zwar oft gesungen worden, den Gesang der Violine aber habe er erst später, auf einem Fest in Hanau, gehört und nicht mehr aus dem Kopf bekommen. „Ich habe meine Betreuer gefragt, meine Lehrerin in der Schule: Wo kann ich Geige spielen lernen?“, sagt der junge Afghane, der vor knapp zwei Jahren nach Deutschland geflohen ist und gemeinsam mit knapp 20 weiteren Jugendlichen in einer Frankfurter Unterkunft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete lebt.

Im vergangenen Frühjahr hat Hijaz Hashimi die Violine erneut vernommen: Rund 150 Schülerinnen und Schüler von Frankfurter Gymnasien musizierten für Hijaz Hashimi und andere junge Flüchtlinge – und luden sie anschließend ein, ihrerseits ein Instrument zu erlernen. Seither lernt Hashimi also Geige zu spielen, eine Studentin der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) unterrichtet den jungen Afghanen einmal die Woche, ehrenamtlich.

Ermöglicht hat den Unterricht die Initiative „For All People“, die sich im vergangenen Jahr gegründet hat und aktuell mit 26 weiteren Kulturprojekten auf der Crowdfunding-Plattform Startnext um Spenden sowie um Unterstützung durch das Förderprogramm „KulturMut“ der Aventis-Stiftung und des Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main wetteifert. Bis zum 16. Februar können „For all People“ und die anderen Projekte mit kleinen und größeren Beträgen unterstützt werden – wer besonders viele Spenderinnen und Spender akquiriert, dessen selbst gesetztes Spendenziel wird aus dem „KulturMut“-Topf am Ende aufgefüllt.

Die Idee für das interkulturelle Musikprojekt hatten der Posaunist Philippe Schwarz, der als HfMDK-Student ein Main-Campus-Stipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft erhielt, und die Kuratorin Juliane von Herz, die er so als Mentorin kennenlernte. „In der Flüchtlingssituation haben wir Handlungsbedarf gesehen und gemeinsam überlegt, wie wir uns einbringen könnten“, sagt der 25-Jährige. „Unser Kerngedanke war, dass geflüchtete und Frankfurter Jugendliche sich begegnen und zu einer gemeinsamen Generation in der Stadt zusammenwachsen sollen“, ergänzt von Herz.

Das Organisationsteam von „For All People“: Juliane von Herz, Johannes Kasper, Karin Haus und Philippe Schwarz. Foto: Michael Schick

Bald stießen weitere Mitstreiter hinzu, etwa der Barockcellist und Neurowissenschaftler Johannes Kasper, den das Projekt überzeugte, „weil ich glaube, dass aktives Musizieren viele Prozesse anstößt. Neben handwerklichen und kognitiven Fähigkeiten werden auch Selbstwahrnehmung und soziale Interaktion gestärkt“. Das gemeinsame Musizieren wirke zudem integrationsfördernd, glaubt der 30-Jährige – denn Integration könne nicht von oben herab als Anpassungsleistung von den Geflüchteten gefordert werden, sondern entstehe nur aus gemeinsamen Erfahrungen heraus.

Los ging dann alles mit besagtem Schulkonzert. Die städtische Ehrenamtskoordinierungsstelle „Frankfurt hilft“ vermittelte den Kontakt zu Flüchtlingsunterkünften. Die HfMDK-Lehrenden Daniel Kemminer und Katharina Deserno schlossen sich an, um Workshops an der Hochschule zu geben. Und unter den Studierenden fanden sich bald rund 30 Freiwillige, die sich anboten, Musikunterricht zu erteilen.

Eine von ihnen ist die 19-jährige Zoe Breithaupt, die Musik auf Förderschullehramt studiert und jede Woche in eine Rödelheimer Flüchtlingsunterkunft fährt, um zwei jungen Männern auf einem Keyboard das Klavierspielen beizubringen. „Dadurch, dass wir fast gleich alt sind, ist das eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt Breithaupt, die sich zuvor daran gestört hatte, dass sie im Alltag kaum direkt in Kontakt mit Geflüchteten kam. „Musik ist ein tolles Medium, um Freundschaften aufzubauen“ – und über die gemeinsamen Workshops und daran anschließende Auftritte lernten auch die Studierenden noch viel dazu. Und über das Auftaktkonzert blieb auch der Kontakt zu einigen Schülerinnen und Schülern bestehen. So unterrichtet etwa auch der erst 15-jährige Henrik heute vier Gitarrenschüler.

„Wir könnten sämtliche Orchesterinstrumente anbieten“, sagt Juliane von Herz – allerdings interessierten die meisten Geflüchteten sich vor allem für Gitarre und Schlagzeug. Ein „Matching-Abend“ im November, bei denen Instrumente vorgespielt wurden und ausprobiert werden konnten, leistete Abhilfe; so würden mittlerweile auch schon Klarinette oder Bratsche unterrichtet. Und auch ein Chor sei in Planung, sagt von Herz.

Damit „For All People“ ausreichend Leihinstrumente anschaffen, einen geplanten Orchesterworkshop an der Hochschule ausrichten und perspektivisch auch eine kleine Aufwandsentschädigung an die ehrenamtlichen Lehrkräfte zahlen kann, hofft die junge Initiative nun auf das Geld der Crowd.