Türkei: Hoffen auf Asyl in der Heimat

Vor 21 Jahren wurde Yilmaz Firat zum Militärdienst in der Türkei gezwungen. Nun will er zurück nach Hause – nach Deutschland.

Seinen Status sieht man Yilmaz Firat nicht an. Wer dem 48-Jährigen dieser Tage in Frankfurt-Rödelheim begegnet, sieht ihn stets adrett gekleidet: schwarzer Mantel, Pullover über gebügeltem Hemd, Schal um den Hals. Man könnte ihn für einen Anwalt halten oder vielleicht für einen Sachbearbeiter. Oder für jemanden, der etwas mit Flüchtlingen macht, schließlich sieht man ihn sehr oft vor der Erstaufnahmeeinrichtung in der Au, wo derzeit knapp 150 Asylbewerber untergebracht sind.

Firat aber ist kein Helfer, im Gegenteil: Er ist Schutzsuchender. Im Oktober 2016 hat Yilmaz Firat Asyl in Deutschland beantragt – in dem Land, in dem er aufgewachsen ist. „In meiner Heimat“, wie er sagt. Eine Heimat, die er jahrelang nicht betreten konnte, weil ein anderer Staat glaubte, über sein Leben verfügen zu können: die Türkei.

Ein Datum hat sich für immer in Firats Gedächtnis eingebrannt: 18. Dezember 1995. „Ein Samstag“, erinnert er sich. Es ist der Tag, an dem er zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder türkischen Boden betritt. Gegen 17.30 Uhr landet seine Maschine auf dem Istanbuler Flughafen. Firat wird von seiner deutschen Frau begleitet. Es soll ein gemeinsamer Urlaub werden. „Ich war ja auch stolz. Ein bisschen kannte ich mich ja aus, konnte auch etwas Türkisch. Das wollte ich ihr zeigen.“ Er legt seinen türkischen Pass vor. Er solle kurz warten, bitten ihn die Beamten.

Bis dahin hatte Firat ein relativ normales Leben als Kind türkischer Gastarbeiter in Deutschland geführt. Er selbst kam noch in der Türkei zur Welt:, 1968 in Dogansehir in der Region Malatya. 1973 kommt die Familie nach Frankfurt. Yilmaz Firat ist das einzige Kind. Er besucht den Kindergarten, später die Linnéschule in Bornheim. Er bricht die Realschule ab, arbeitet in einem Reisebüro. Er heiratet, lebt mit seiner Frau in Bad Homburg, später in Stockstadt. Dass er keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, stört ihn nie. „Ich hatte ja nie ein Problem, einen Aufenthaltsstatus zu erhalten.“

Nach Landung festgenommen

Als er im Dezember 1995 in Istanbul eintrifft, spricht er nur bruchstückhaft Türkisch. Aber er versteht, dass er warten soll. Dann erscheinen Beamte, die ihn zur Polizeiwache im Flughafen geleiten. Yilmaz Firat ist festgenommen. Und das kurze Warten wird zum Anfang eines 21-jährigen Exils.

In der Ausländerbehörde in Bad Homburg liegt zu diesem Zeitpunkt Firats Antrag auf Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft auf dem Tisch eines Sachbearbeiters. Noch aber ist er Türke. Und als solcher ist er zum Militärdienst verpflichtet. Im Ausland lebende Türken können sich von dieser Verpflichtung freikaufen. 1995 betrug der Preis dafür rund 6000 D-Mark, den die meisten in Raten abzahlen. Anschließend absolviert man einen vierwöchigen Grundwehrdienst und die Sache ist erledigt. So hatte es Firat, seinem eigenen Bekunden nach auch mit dem türkischen Konsulat in Frankfurt besprochen. Doch die erste Rate ist noch nicht gezahlt, als er in die Türkei fliegt.

„Es hieß nur, ich würde der Gendarmerie übergeben“, erinnert er sich. Firats Frau muss zusehen, wie er abgeführt wird. Sie quartiert sich in einem Hotel ein. Er verbringt die Nacht auf der Polizeistation. „Da dachten wir noch, dass sich spätestens am Montag alles aufklärt.“ Doch als am Montag die Gendarmerie – die Militärpolizei – auftaucht, werden nur die Handschellen gewechselt. Kurz darauf sitzt Firat in einem Bus in Richtung Hatay, eine Provinz an der syrischen Grenze. Drei Soldaten bewachen ihn. „Es hieß, ich sei schon seit Monaten fahnenflüchtig.“

Alle Absprachen mit dem Konsulat wurden in dem Moment nichtig, als Firat wieder türkischen Boden betrat. Nach knapp 20 Stunden Fahrt trifft er in Hatay-Serinyol ein. Knapp 5000 Rekruten sind hier stationiert. Firat weiß nicht mehr genau, wann er die ersten Schläge kassierte. Er weiß, es waren viele. Er spricht kaum Türkisch, kann deshalb oft Befehlen nicht folgen. „Ich konnte kaum ein Wort rausbringen. Und verstanden habe ich sowieso nichts.“ Der Befehl lautet, sich nach links zu drehen. Firat dreht sich nach rechts. Es setzt Schläge. Firat beschwert sich über zu kleine Stiefel. Man haut ihm einen Stock mit einen Nagel in den Fuß. Den größten Teil der Grundausbildung verbringt er in Haft oder auf der Krankenstation. „Und ich hatte noch Glück, dass ich schon 27 war. Ich wurde nur von den älteren Offizieren geschlagen.“

An der Waffe wird Firat in den ersten drei Monaten nicht ausgebildet. Er hofft, dass er nach dem Grundwehrdienst auf einen Hilfsposten delegiert wird. Als Küchenhilfe vielleicht. Doch die Hoffnung zerschlägt sich. Er wird nach Van in Ostanatolien versetzt. Zu einer Spezialeinheit, die im Kurdengebiet zu Kampfeinsätzen ausrückt. Als er dort seine Uniform und Waffen entgegennehmen soll, weigert er sich. Die Strafe: 63 Tage Militärhaft.

Yilmaz Firat als Rekrut in Van. Foto: Privat

Die Militärhaft verbüßt er am Standort. 60 Häftlinge in einem Raum. Je ein Bett für zwei Gefangene. „Und das Erste, was man bekommt, sind die Willkommensschläge.“ Die Wärter sind einfache Soldaten, die den Druck von oben weitergeben und an den Gefangenen auslassen. Dreimal wird Firat über Nacht in einen Spint gesperrt. Die einfachen Schläge zählt er schon gar nicht mehr. Es ist von Vorteil, dass er älter ist. Nach zwei Wochen wird er zum Gefangenensprecher gewählt. Damit enden die Schläge. Nach 63 Tagen steht Firat wieder vor einem Offizier. Sein Türkisch ist besser geworden. Er versteht, als ihn ein Offizier fragt, ob er denn nun zu Sinnen gekommen sein. Seine Antwort aber ist „Nein“. Der Offizier ohrfeigt ihn, nennt ihn einen Hurensohn. Diesmal schlägt Firat zurück. Die Konsequenz: weitere 63 Tage Militärhaft.

Nach der zweiten Haftstrafe fügt sich Firat. Er wird einem Spezialtrupp zugeordnet. Sein Team: 16 einfache Soldaten und ein Offizier. Der erste Einsatz führt in die Nähe der Stadt Hakkari. Ein Hubschrauber setzt sie ab. Dann folgen drei Tage Marsch durch offenes Gelände. Firat bemerkt eine kleine Ortschaft, aus der Minibusse abfahren. In einem unbeobachteten Moment lässt er seine Waffe und die Ausrüstung liegen und flieht. Mit dem Minibus fährt er Richtung Antalya. Bei den Kontrollen fällt er nicht auf. Fahnenflüchtige sind in der Regel jünger als er.

Eine Rückkehr nach Deutschland ist vorerst ausgeschlossen. An jedem Flughafen, jedem Grenzübergang würde er auffliegen. Seine Mutter hat ihm regelmäßig Geld überwiesen, er hat ein Polster. Der Kontakt zu seiner Frau wird indes immer sporadischer. Nach einem halben Jahr reicht sie die Scheidung ein. Heute will sie über die ganze Geschichte nicht mehr sprechen.

Firat gelingt es unterzutauchen. In Antalya arbeitet er als Touristenführer. Niemand fragt nach der Bestätigung seines Militärdienstes, ein Dokument, das in der Türkei fast so wichtig ist wie die Geburtsurkunde. „Für die Leute war ich der Yilmaz aus Deutschland. Und Türken aus Deutschland sind doch nicht fahnenflüchtig.“ Zwei Jahre geht das Versteckspiel gut. Dann gerät er in eine Kontrolle der Gendarmerie.

Urteil: acht Monate Militärhaft

Inzwischen schreibt man das Jahr 1998. Firat wird nach Van zurückgebracht. Seinen Fall übernimmt die Militärstaatsanwaltschaft. Das Urteil: acht Monate Militärhaft. Nach Ende dieser dritten Gefängnisstrafe wird Firat begutachtet. Einen Monat ist er in der Militärpsychiatrie. Man kommt zum Schluss, dass er geistig vollkommen gesund sei. Firat kommt erneut zurück nach Van. Und verweigert wieder. Diesmal lautet die Strafe: 20 Monate Haft. Nach acht Monaten aber wird die Strafe vorläufig ausgesetzt, über seinen Fall soll nochmal verhandelt werden. Firat nutzt erneut die erste Gelegenheit zur Flucht. Wieder taucht er in Antalya unter. Erst 2004 erwischt ihn die Gendarmerie. Es folgen sechs Monate in der Militärpsychiatrie.

Am 1. Dezember 2004 tagt ein Gremium von 13 Militäroffizieren. Sie müssen entscheiden, ob Firat unehrenhaft entlassen wird. Sechs stimmen dafür, sechs dagegen. Der Vorsitzende muss entscheiden. Es zeigt auf eine Markierung auf dem Boden. „Warum stehen Sie nicht da, wo Sie stehen sollen?“, fragt er Firat. „Weil ich ihre Befehle nicht mehr befolge“, antwortet der. Das Urteil steht fest: unehrenhafte Entlassung.

Firat nimmt sein Leben in Antalya wieder auf. Gleichzeitig kontaktiert er deutsche Anwälte. Doch seine Aufenthaltsansprüche sind verfallen. Einen gültigen Reisepass hat er nicht mehr. Er könnte theoretisch in der Türkei leben und arbeiten. Das Militär will nichts mehr von ihm. „Nach der Ausmusterung, kann man eigentlich ein normales Leben führen“, sagt Rudi Friedrich von Connection e. V., der Fälle türkischer Kriegsdienstverweigerer betreut. Diese werden normalerweise im zivilen Leben in der Türkei diskriminiert, können keine Wohnung anmieten, kein Konto eröffnen. Friedrich spricht von „zivilem Tod“. Doch bei Firat liegt der Fall anders – eigentlich.

Tatsächlich aber wird Firat in den Jahren 2004 bis 2006 sieben Mal festgenommen. Jedes Mal heißt es, er sei fahnenflüchtig. Vermutlich ist im Computersystem der Gendarmerie noch die letzte Haftstrafe, die nach acht Monaten ausgesetzt wurde, als offen eingetragen. Als Firat 2006 endlich einen Reisepass ausgestellt bekommt, fackelt er nicht lange. Er fährt zum Istanbuler Flughafen, wo seine Geschichte elf Jahre zuvor begonnen hat. An der Anzeigetafel sucht er nach Flügen in Länder, in denen er als Türke kein Visum braucht. „Zur Auswahl standen Marokko und Thailand.“ Er nimmt den Flug nach Bangkok.

Firats „Flüchtlingsausweis“. Foto: Privat

Zehn Jahre wird Firat anschließend in Südostasien verbringen. Teilweise erfolgreiche Jahre. Auf der thailändischen Insel Koh Samui eröffnet er mit Partnern eine Reiseagentur, die 2011 verkauft wird. Er erhält 50 000 Euro, wovon er eine Zeit lang gut leben kann. Ein Fernseh-Boulevard-Magazin macht ihn sogar als „einsamen Auswanderer“ auf der Suche nach seiner Traumfrau zum Star eines Scripted-Reality-Formats. Seine wahre Geschichte kennen die Produzenten nicht. Die deutsche Botschaft in Bangkok hingegen schon. Dort zeigt man sich kulant und stellt Firat unbürokratisch Schengen-Visa aus, damit er seine Mutter in Deutschland besuchen kann. 14-mal macht er das zwischen 2010 und 2016.

„Ich möchte aber, dass er endlich wieder richtig hier ist“, sagt Firats Mutter im Januar 2017. Sie lebt inzwischen wieder unter ihrem Mädchennamen, den sie nicht in der Zeitung lesen will. Inzwischen ist sie in Rente, zuvor war sie lange Zeit krankgeschrieben. „Ich habe nur noch sie“, sagt Yilmaz Firat, „deshalb will ich endlich wieder nach Hause.“ Deshalb hat er Asyl beantragt.

Für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge handelt es sich um einen „äußerst seltenen Fall“. Eine Einschätzung zu den Chancen Firats will die Behörde nicht abgeben. Rudi Friedrich von Connection e.V. hingegen ist skeptisch. „Es gibt Fälle von Verweigerern, die Asyl bekommen haben. Aber die waren nicht ausgemustert.“

Yilmaz Firat kann derweil nur abwarten. Weiter im Exil zu leben, ist keine Option. Schon gar nicht in der Türkei. „Eher laufe ich vor ein Auto“, sagt er.